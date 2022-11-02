Испания вскоре передаст Украине батарею ЗРК Aspide и ракеты к ней

Испания передаст Украине батарею ЗРК Aspide и ракеты к ней Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в скором времени Киев получит от Мадрида одну батарею зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Aspide, а также необходимые ракеты к ней.

Как заявил глава украинского внешнеполитического ведомства в среду, 2 ноября, в ходе совместной пресс-конференции с испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом в Киеве, новый пакет военной помощи от Мадрида уже готов, и «он уже на пути на Украину».

«В ближайшее время наша страна усилит свою обороноспособность, получив батарею ЗРК Aspide и ракеты к ней... Это именно то, о чем мы просили Испанию», - заявил украинский министр, отметив, что на Украину также поступит четыре системы противовоздушной обороны (ПВО) Hawk и противотанковые ракетные комплексы, а также гранаты и снаряды к ним.

Кроме того, Кулеба сказал о том, что решение Испании предоставить Украине системы противовоздушной обороны Hawk было сигналом для других стран начать поиск аналогичных систем, а также подготовку к их передаче Киеву.