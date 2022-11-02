Nord Stream завершила сбор сведений на месте повреждения первой нитки "Северного потока" Фото: REUTERS

Компания Nord Stream AG обнаружила существенные разрушения трубопровода на месте повреждения первой нитки "Северного потока" в водах Швеции, сообщил оператор.

По предварительным итогам осмотра, на морском дне нашли кратеры техногенного характера глубиной от трех до пяти метров на расстоянии примерно 248 метров друг от друга.

"Участок трубы между кратерами полностью разрушен, радиус разброса фрагментов трубы составляет не менее 250 метров", - уточняется в материалах оператора.

Ранее страны Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе осудили диверсии против газопроводов “Северный поток” и “Северный поток – 2”, пообещав дать “единый и решительный ответ”.

Также ранее президент России Владимир Путин обсудил с Эрдоганом диверсии на “Северных потоках”. Российский лидер сообщил, что Москва выносит этот вопрос на обсуждение Совбеза ООН.