Информационное агентство Regnum приостановило вещание Фото: REUTERS

Информационное агентство Regnum приостановило свое вещание. Об этом в среду, 2 ноября, сообщило само агентство.

«Вещание ИА REGNUM приостановлено», - сказано на сайте агентства.

Как уточняется в сообщении, собственник управляющей компании «без объяснения причин» принял решение об изменении в руководстве компании, в связи с чем ИА Regnum приостанавливает свою работу «вплоть до прояснения ситуации»

«Уважаемые читатели! Собственник управляющей компании ИА Regnum без объяснения причин и целей поменял руководство в компании, управляющей агентством … Вплоть до прояснения ситуации ИА Regnum приостанавливает вещание», - сказано в обращении главного редактора Модеста Колерова.

Regnum - российское информационное агентство и интернет-издание, основанное в июле 2002 года. В структуру агентства также входят региональные редакции, которые охватывают города и области на территории России, а также ближнего зарубежья.