Премьер Моравецкий сообщил, что постройка первой польской АЭС обойдется в 20 млрд долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стоимость строительства первой польской атомной электростанции будет составлять примерно 20 млрд долларов, сообщил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Сегодня польский кабмин принял решение о том, что первую в стране атомную электростанцию будет строить американская фирма Westinghouse.

“Нужно назвать ориентировочную сумму. Это примерно 20 миллиардов долларов (или - прим. ред.) – 90-100 миллиардов злотых", - уточнил Моравецкий.

Ранее сообщалось, что в Польше планируют построить три АЭС. Хотя ранее речь шла только о возведении одной станции.

Также ранее Зеленский сообщил, что Киев намерен начать поставки электроэнергии с Хмельницкой АЭС в Польшу. При этом он уточнил, что поставки электроэнергии в Польшу возможны “при сохранении нормального контроля Украины над Запорожской атомной станцией”.