Премьер Моравецкий сообщил, что постройка первой польской АЭС обойдется в 20 млрд долларов
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Стоимость строительства первой польской атомной электростанции будет составлять примерно 20 млрд долларов, сообщил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Сегодня польский кабмин принял решение о том, что первую в стране атомную электростанцию будет строить американская фирма Westinghouse.
“Нужно назвать ориентировочную сумму. Это примерно 20 миллиардов долларов (или - прим. ред.) – 90-100 миллиардов злотых", - уточнил Моравецкий.
Ранее сообщалось, что в Польше планируют построить три АЭС. Хотя ранее речь шла только о возведении одной станции.
Также ранее Зеленский сообщил, что Киев намерен начать поставки электроэнергии с Хмельницкой АЭС в Польшу. При этом он уточнил, что поставки электроэнергии в Польшу возможны “при сохранении нормального контроля Украины над Запорожской атомной станцией”.