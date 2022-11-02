Путин призвал оказывать адресную поддержку военнослужащим и их семьям

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поддержка российских военных является святой обязанностью всех уровней власти, следует думать о каждом, оказывать прямую адресную поддержку им и их семьям, заявил президент России Владимир Путин.

"Это святая обязанность. Поддержка этих людей - это святая обязанность всех уровней власти: и федерального, и регионального, и муниципального", - заявил Путин на встрече с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым, говоря о поддержке российских военных.

Российский лидер также отметил, что это касается всех участников операции России на Украине, в частности, и тех, кто начинает участвовать в этой работе в рамках частичной мобилизации.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 2 ноября 2022 года можно прочитать здесь.