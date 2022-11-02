В МИД Ирана опровергли сообщения о возможном нападении республики на Саудовскую Аравию

В Иране сообщили, что не собираются нападать на Саудовскую Аравию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани категорически опроверг сведения о подготовке нападения на Саудовскую Аравию. Ранее подобные сообщения появились в целом ряде американских СМИ.

В Тегеране сообщают, что новости о том, что иранские власти якобы готовятся начать масштабную войну против Саудовской Аравии не соответствуют действительности.

При этом подчеркивается, что никаких доказательств агрессивных намерений Ирана в отношении других государств ни в одной из публикаций западных изданий представлено не было.

"Исламская Республика Иран придерживается политике добрососедства, действует на основе взаимоуважения и в рамках международного права, стремится к укреплению стабильности и безопасности в регионе и продолжит конструктивное взаимодействие с соседними странами", - подчеркивают в иранском министерстве иностранных дел.

Ранее американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на саудовских и американских официальных лиц писала, что Саудовская Аравия передала США разведданные о "неминуемой атаке" Ирана на цели в королевстве. При этом ближневосточные СМИ считают, что подобные сообщения являются сенсационными и преувеличенными, хотя и признают, что определенные трения в отношениях между Тегераном и Эр-Риядом действительно существуют.