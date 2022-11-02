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НовостиВ мире2 ноября 2022 17:11

В Бразилии проходят массовые протесты из-за провала Болсонару на президентских выборах

Люди блокируют улицы, чем создают огромные пробки на дорогах
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
В Бразилии проходят массовые протесты из-за провала Болсонару на президентских выборах

В Бразилии проходят массовые протесты из-за провала Болсонару на президентских выборах

Фото: REUTERS

В Рио-де-Жанейро проходят массовые акции протеста с участием сторонников проигравшего президентские выборы Жаира Болносару. Граждане блокируют улицы, чем создают километровые пробки на дорогах.

Как уточняет Reuters, люди захватывают городские шоссе и парализуют движение транспорта. Сторонники Болсонару просят арестовать победившего на выборах президента Лулу и выкрикивают лозунги: “Мы не позволим коррумпированному преступнику управлять нами!”.

В Рио-де-Жанейро проходят массовые акции протеста с участием сторонников проигравшего президентские выборы Жаира Болносару

В Рио-де-Жанейро проходят массовые акции протеста с участием сторонников проигравшего президентские выборы Жаира Болносару

Фото: REUTERS

Напомним, выборы в Бразилии закончились в воскресенье, 30 октября 2022 года. С минимальным разрывом победу одержал бывший президент Лула да Силва, ему удалось набрать 49,15% голосов.

Ранее лидер Бразилии заявил, что судьбу Украины решает комик, избранный президентом. Жаир Болсонару подчеркнул, что государство не будет голосовать за резолюцию ООН, осуждающую Россию.