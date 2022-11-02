Ленинградская область вошла в пятерку лучших регионов России по уровню поддержки социально ориентированных НКО

Ленинградская область вошла в топ-5 субъектов по региональной поддержке НКО. Фото: Telegram-канал администрации Ленинградской области

Ленинградская область вошла в топ-5 субъектов по уровню региональной поддержки социально ориентированных НКО. Общественная палата России 2 ноября представила рейтинг поддержки некоммерческого сектора «Регион-НКО 2022». Его результаты были объявлены на форуме «Сообщество», который проходит в эти дни в Москве.

При составлении рейтинга эксперты оценивали, в частности, уровень поддержки некоммерческих организаций со стороны региональной власти. В общем рейтинге Общественной палаты России «Регион НКО» Ленинградская область заняла 26 место. По сравнению с предыдущими показателями Ленобласть улучшила свои позиции по развитию некоммерческого сектора сразу на 28 пунктов. По динамике улучшения позиций регион вошёл в тройку лидеров федерального рейтинга.

В рейтинге «Регион-НКО 2022» участвуют 85 регионов России. Первое место, как и в прошлые годы, заняла Москва, на втором месте оказался Ханты-Мансийский автономный округ, на третьем - Вологодская область.

Рейтинг Общественной палаты РФ оценивает развитие некоммерческого сектора в каждом регионе, его потенциал и эффективность. Составители списка учитывают активность региональных некоммерческих организаций в СМИ и в соцсетях, уровень их поддержки со стороны правительства региона, а также социальную и экономическую значимость некоммерческого сектора в каждом конкретном субъекте России.

Рейтинг «Регион-НКО» составляется уже в третий раз. Предложение о его подготовке было высказано в 2019 году на форуме «Сообщество» во время встречи участников мероприятия с первым заместителем руководителя Администрации президента РФ Сергеем Кириенко, который поддержал эту инициативу. Ежегодный рейтинг помогает региональным властям понять, как именно в дальнейшем должна развиваться помощь НКО. Получив данные исследования, представители региональных органов управления, члены общественных палат, эксперты смогут определить первостепенные меры поддержки некоммерческого сектора. По результатам предыдущих рейтингов многие регионы приняли и реализовали планы действий - дорожные карты, которые позволили сделать более эффективными формы и объемы поддержки НКО.