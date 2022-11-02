Биржевые цены на газ в Европе выросли до 1387 долларов за тысячу кубометров Фото: REUTERS

Газовые фьючерсы в Европе закрыли торги сегодняшнего дня, 2 ноября 2022 года, ростом почти на 17%, до 1386,5 доллара за тысячу кубометров, об этом говорят данные лондонской биржи ICE.

Ближайшие, декабрьские фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) начали торги в минусе - рядом с отметкой 1185,4 доллара за тысячу кубометров (-0,3%), что является ценовым минимумом торгового дня. Но затем котировки перешли к росту и перед закрытием достигли своего ценового пика - 1386,5 доллара (+16,6%).

Ранее KP.RU публиковал прогноз цен на нефть. Отмечалось, что перспективы нефтяного рынка на ближайшие десять лет будут однозначно пересматриваться, поскольку экономика Китая продолжает замедляться, а добыча нефти растет. Также подчеркивалось, что Ближний Восток тоже нельзя упускать из поля зрения: Иран с Саудовской Аравией и США продолжают конфликтовать, о полном завершении войны в Сирии всерьез говорить пока не приходится.

Ранее аналитики сообщили, что в 2022 году курс рубля сохранит относительную стабильность. Так, по их мнению, минимальное значение составит 67 рублей за доллар и 72 рубля за евро к концу декабря 2022 года, максимальное - 80 рублей за доллар и 79-87 рублей за евро.