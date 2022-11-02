Представитель генсека ООН надеется на продления зерновой сделки

В руководстве Организации объединенных наций считают, что продление зерновой сделки просто необходимо Фото: REUTERS

ООН выражает надежду на то, что зерновая сделка, срок действия которой официально истекает 19 ноября 2022 года, будет пролонгирована, а положения соглашений о вывозе зерна из украинских портов будут выполняться в полном объеме.

Соответствующее публичное заявление в ходе своего традиционного брифинга сделал официальный представитель генерального секретаря Организации объединенных наций Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик.

"Надеемся, что данная сделка все же будет продлена, а все ее положения будут выполняться всеми сторонами в полном объеме", - подчеркнул он.

Дюжаррик также сообщил о том, что генсек ООН Гутерриш за последние дни сразу несколько раз вышел на контакт с высокопоставленными представителями российской стороны, чтобы уговорить Москву возобновить свое участие в зерновой сделке (при этом Дюжаррик уточнил, что с президентом России Владимиром Путиным генеральный секретарь Организации объединенных наций в последнее время лично не связывался и никаких переговоров не вел).