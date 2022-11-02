ФРС в четвертый раз подряд повысила ставку до 3,75-4% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федеральная резервная система (ФРС) США, которая выполняет функции центрального банка страны, по итогам двухдневного заседания в ноябре 2022 года четвертый раз подряд повысила базовую ставку на 75 базисных пунктов, до 3,75-4%, об этом сообщается на сайте американского регулятора.

"Комитет (по операциям на открытом рынке - прим. ред.) стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочном будущем. В поддержку этих целей комитетом было принято решение повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 3,75-4%", - уточняется в сообщении.

В ФРС также добавили, что считают уместным дальнейшее повышение целевого диапазона базовой ставки.

Ранее сообщалось, что ФРС США в июне 2022 года впервые с 1994 года повысила базовую процентную ставку сразу на 75 б.п. Также отмечалось, что ФРС продолжит сокращать свои запасы казначейских ценных бумаг, агентских долговых и агентских ипотечных ценных бумаг. Ведомство сообщало о готовности соответствующим образом скорректировать позицию денежно-кредитной политики при возникновении определенных рисков.