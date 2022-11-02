Польские власти изъяли у посольства России базу отдыха под Варшавой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замминистра климата и окружающей среды Польши Эдвард Сярка сообщил журналистам, что польские власти изъяли у посольства России базу отдыха под Варшавой.

"В среду сотрудники Лесной стражи Государственных лесов изъяли имущество, арендованное посольством России в Варшаве на территории лесничества Яблонна под Варшавой", - уточнил Сярка.

Он также добавил, что лесничество еще в середине апреля этого года расторгло соглашение об аренде.

Ранее стало известно, что Польша ведет подготовку плацдарма для интервенции и захвата своих "исторических земель" на Западной Украине, об этом сообщил бельгийский портал Modern Diplomacy. Как отмечается в публикации, у поляков уже в настоящее время есть особые права в соседней республике: у них есть возможность выполнять функции в правительстве, получать все соцгарантии, распространяемые на коренное население. Также польские бизнесмены могут приобретать украинские фабрики и целые компании, не нарушая при этом закон.