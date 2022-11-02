В штаб-квартире ООН презентовали тизер документального фильма «Военкоры» о событиях на Украине Фото: Александр КОЦ

В ООН презентовали тизер документальный фильм «Военкоры». Его цель показать, через что проходят люди на войне, чтобы донести до окружающего мира правду о тех событиях.

Автором проекта стал режиссер Артем Сомов, входящий в творческий коллектив RT. Он отметил, что проект давно напрашивался, было важно показать, чем живут, чем дышат люди, которые работают на Донбассе.

Картина рассказывает не только про работу корреспондентов, но и тех, кто тесно с ними связан: операторах, водителях, инженерах, режиссерах.

- Как они думают, что их мотивирует, что ими движет, к чему они стремятся, от чего они страдают — все это обычно остается за кадром, — сказал Сомов.

Картина выйдет в конце 2022 года. Создатели подчеркивают, что не переворачивают факты с ног на голову: черное называют черным, а белое -белым.

В существующих условиях сложно донести правду, когда на Россию, на российских журналистов оказывается большое давление.

Героями документального фильма станут Мурад Газдиев, Евгений Поддубный, Семен Пегов.

Тем временем, журналистка ФАН побывала в ближайших поселках ДНР от украинских позиций и узнала у местных жителей, почему они не покидают родные места и в каких условиях приходится жить во время СВО.

А людям, которые решили остаться на зиму в Киеве и других украинских городах, советуют обеспечить себя теплом и запасами воды. Военный журналист Алексей Борзенко в разговоре с «360» порекомендовал им закупиться трубами и сварить печки-буржуйки, чтобы пережить холода.