Британия подписала контракт на поставку Украине новых противотанковых ракетных комплексов NLAW Фото: REUTERS

Британия подписала контракт на поставку новой партии противотанковых ракетных комплексов NLAW для восполнения арсенала после их отправки в существенном количестве на Украину, сообщил сегодня, 2 ноября, глава британского Минобороны Бен Уоллес.

"Мы подписали первый контракт на будущий год, так что мы получим замену (отправленным на Украину ПТРК - прим. ред.) в следующем году. С будущего года, к тому моменту, как мы получим их в следующем году… мы подпишем контракт на намного более крупные и длительные поставки NLAW", - сказал он, отвечая на вопросы в парламентском комитете по обороне.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 2 ноября 2022 года можно прочитать здесь.