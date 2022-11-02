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НовостиПолитика2 ноября 2022 19:18

Британия подписала контракт на поставку Украине новых противотанковых ракетных комплексов NLAW

Об этом сообщил глава британского Минобороны Бен Уоллес
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Британия подписала контракт на поставку Украине новых противотанковых ракетных комплексов NLAW

Британия подписала контракт на поставку Украине новых противотанковых ракетных комплексов NLAW

Фото: REUTERS

Британия подписала контракт на поставку новой партии противотанковых ракетных комплексов NLAW для восполнения арсенала после их отправки в существенном количестве на Украину, сообщил сегодня, 2 ноября, глава британского Минобороны Бен Уоллес.

"Мы подписали первый контракт на будущий год, так что мы получим замену (отправленным на Украину ПТРК - прим. ред.) в следующем году. С будущего года, к тому моменту, как мы получим их в следующем году… мы подпишем контракт на намного более крупные и длительные поставки NLAW", - сказал он, отвечая на вопросы в парламентском комитете по обороне.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 2 ноября 2022 года можно прочитать здесь.