Эрдоган: Российскую агропродукцию в рамках "зерновой сделки" на первом этапе получат Сомали и Судан

Реджеп тайип Эрдоган Фото: REUTERS

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным по телефону накануне, 1 ноября, обсудил выход российской агропродукции на рынки, на первом этапе ее получат Сомали, Судан и Джибути.

"Вчера в ходе наших переговоров мы обсудили выход на мировые рынки российского зерна и удобрения. Нами было определено, что на первом этапе эту продукцию должны получить нуждающиеся государства, такие как Сомали, Судан, Джибути…", - рассказал Эрдоган в интервью телеканалу A Haber.

Ранее Евросоюз призвал Россию вернуться к участию в зерновой сделке. Решение Москвы ставит под угрозу основной маршрут экспорта зерна, считают в ЕС.

Также ранее президент России Владимир Путин назвал условия возвращения России в зерновую сделку. Он заявил, что России возобновит участие в зерновой сделке после получения гарантий от Киева.