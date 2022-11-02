Лавров и глава МИД Турции Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию вокруг зернового коридора

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым в телефонной беседе ситуацию вокруг "зернового коридора", сообщили в турецком МИДе.

"Сегодня (2 ноября 2022 года - прим. ред.) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе беседы обсуждались последние события в "зерновом коридоре", - уточняется в сообщении турецкого МИДа.

Ранее президент Турции Эрдоган сообщил, что на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным по телефону накануне, 1 ноября, обсудил выход российской агропродукции на рынки, на первом этапе ее получат Сомали, Судан и Джибути.

Также ранее Евросоюз призвал Россию вернуться к участию в зерновой сделке. Решение Москвы ставит под угрозу основной маршрут экспорта зерна, считают в ЕС.

Также ранее президент России Владимир Путин назвал условия возвращения России в зерновую сделку. Он заявил, что России возобновит участие в зерновой сделке после получения гарантий от Киева.