Депутат от Крыма ответил Зеленскому на его намерения посетить полуостров. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Крым только в автозаке. Об этом заявил в среду 2 ноября депутат российской Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет, комментируя интервью Зеленского чешскому телевидению, в котором тот выразил желание посетить Крым в случае победы Украины в конфликте.

«Он действительно сможет приехать в Крым, но только в автомобиле для перевозки военных преступников. Из окна автозака он сможет увидеть и Крым, и море, и Крымский мост», - цитирует Шеремета РИА Новости.

Тем временем советник главы Республики Крым Олег Крючков заявил, что для Зеленского в Крыму «давно готова камера».

Ранее в интервью корреспонденту одного их чешских каналов президент Украины Владимир Зеленский признался, что очень любит Черное море, хочет его снова увидеть и собирается в связи с этим в Крым.

Напомним, в ходе предвыборной президентской кампании на Украине в 2019 году пресс-служба штаба Зеленского сообщала, что его супруга Елена приобрела недвижимость в Крыму в соответствии с украинским законодательством в апреле 2013 года до возвращения полуострова в состав России.

В марте 2014-го подавляющее большинство крымчан на референдуме заявили, что хотят быть с Россией и не хотят — с Украиной. «Демократический» Запад волеизъявления 2 300 000 человек «не заметил».