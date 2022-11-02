Байден заявил, что американские войска «надолго» останутся в Польше

Байден заявил, что солдаты США останутся в Польше надолго.
Фото: REUTERS
Американский военный контингент, находящийся на территории Польши, останется нам на долгое время. Об этом в среду 2 ноября заявил президент США Джо Байден.
«Они останутся там на продолжительное время», - ответил Байден на соответствующий вопрос во время общения с прессой, его цитирует пресс-служба Белого дома.
Напомним, в 2022 году блок НАТО увеличил свое военное присутствие в Восточной Европе. В частности, первая группа военных США прибыла в Польшу для усиления НАТО на востоке в начале февраля 2022 года.
Позже министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что в стране могут появиться постоянные базы Соединенных Штатов.
Также сообщалось, что глава правящей партии Качиньски предложил США разместить ядерное оружие в Польше.
В ответ на это глава российского МИД Лавров назвал тревожными планы Польши разместить у себя ядерное оружие США.
Тем временем президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал аэродром в Польше, через который США перебрасывает в Украину военную технику.