Байден заявил, что американские войска «надолго» останутся в Польше

Байден заявил, что солдаты США останутся в Польше надолго. Фото: REUTERS

Американский военный контингент, находящийся на территории Польши, останется нам на долгое время. Об этом в среду 2 ноября заявил президент США Джо Байден.

«Они останутся там на продолжительное время», - ответил Байден на соответствующий вопрос во время общения с прессой, его цитирует пресс-служба Белого дома.

Напомним, в 2022 году блок НАТО увеличил свое военное присутствие в Восточной Европе. В частности, первая группа военных США прибыла в Польшу для усиления НАТО на востоке в начале февраля 2022 года.

Позже министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что в стране могут появиться постоянные базы Соединенных Штатов.

Также сообщалось, что глава правящей партии Качиньски предложил США разместить ядерное оружие в Польше.

В ответ на это глава российского МИД Лавров назвал тревожными планы Польши разместить у себя ядерное оружие США.

Тем временем президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал аэродром в Польше, через который США перебрасывает в Украину военную технику.