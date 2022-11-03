Аналитик спрогнозировал, что может ударить по российской экономике в 2023 году Фото: Михаил ФРОЛОВ

Финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексеи Кричевскии дал прогнозы на 2023 год. Эксперт рассказал, каким он будет и чего ждать от будущего.

По его мнению, ситуация будет более напряженной, чем в уходящем 2022-м. Причина в том, что процесс условного «переезда» с Запада на Восток только стартовал, многие страны-партнеры пока не понимают, как себя вести.

Первое, что будет сильно влиять на нашу экономику будет импортозамещение. Уже шесть лет в стране пытаются решить данную ситуацию и пока, по мнению Крического, особых успехов нет.

Уже скоро эта ситуация может сказать на работе телекоммуникационного оборудования, так как замены ему нет совсем.

Второе – это технологические решения для крупных производств, от нефтедобычи до металлургии и всех сопутствующих отраслей.

Третье – производство стройматериалов внутри страны. Речь идет о производстве бетона, кирпича, древесины. Почти все станки, которые используются для этого, импортные.

А вот к экспорту у специалиста вопросов нет, он уверен, что объемы поставок нефти и газа на внешние рынки будут сохранены. Все, что не взяла Европа, уйдет в Азию.

- Проблема только в металлургии, но и она решаема через внутренний рынок и плотную работу с азиатскими партнерами, - говорит эксперт «Газете.Ru».

При этом российский ВВП вырастет на 1,3% в 2023-м, при этом в 2022-м будет спад на уровне 7%. Об этом говорится в октябрьском отчете конференции ООН по торговле и развитию, с которым ознакомились «Известия».

Профессор НИУ ВШЭ Олег Вьюгин прогнозирует, что через полгода доллар вернется к отметке в 70 рублей. Отечественная валюта укреплялась на фоне роста стоимости энергоресурсов, однако скоро ситуация может измениться, сказал он Пятому каналу.