Sky News: 60 процентов британцев меньше пользуются отоплением из-за роста цен

Британцы из-за роста стоимости жизни вынуждены экономить на еде и отоплении. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Почти четверть граждан Великобритании в 2022 году из-за экономического кризиса ограничивала себя в пище. Таковы данные проведенного компанией Ipsos опроса, которые приводит телеканал Sky News.

В опросе приняли участие более двух тысяч британцев. 60 процентов из них заявили, что ограничивают использование отопления на фоне роста стоимости жизни в стране. Из-за роста цен 48 процентов респондентов стали меньше общаться с людьми, а 27 процентов перешли на работу из дома, а почти каждый пятый британец в 2022 году брал кредит в банках на фоне роста стоимости жизни. Больше стало и британцев, у которых вызывает затруднение оплата счетов за электроэнергию.

Ранее сообщалось, что из-за охватившего Великобританию масштабного «кризиса стоимости жизни» экономить на еде уже сейчас вынуждены более 10 миллионов взрослых британцев и еще 4 миллиона британских детей. Причем, по данным The Guardian, данный показатель с начала нынешнего года уже вырос в два раза и на сегодняшний день еще продолжает расти.

В то же время немцы отказались экономить газ и электричество на фоне кризиса. Они наплевали на все советы и рекомендации правительства по экономии энергии.