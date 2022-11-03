Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика2 ноября 2022 23:31

Турчак предложил правительству ввести единый набор льгот для участников СВО

«Единая Россия» предложила унифицировать льготы для участников СВО вне зависимости от места жительства
Мария ПАВЛОВА
Андрей Турчак предложил унифицировать льготы для участников СВО.

Андрей Турчак предложил унифицировать льготы для участников СВО.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

Льготы для участников специальной военной операции должны быть одинаковыми независимо от места жительства. Такое предложение в среду 2 ноября внесла партия «Единая Россия». Лидер партии Андрей Турчак направил главе правительства Михаилу Мишустину письмо с предложениями по унификации льгот для всех участников СВО. Об этом информирует сайт «Единой России».

«Если в каких-то субъектах на эти цели не хватает собственных средств - значит, эта разница должна быть покрыта за счет федерального бюджета», - отметил политик.

По словам Турчака, партия предлагает выплачивать участникам СВО единовременно не менее 195 тысяч рублей, предоставлять детям участников СВО и погибших в ходе боевых действий бесплатное двухразовое питание, предоставить ветеранам боевых действий бесплатный проезд на общественном транспорте, не начислять проценты по ипотечным и потребительским кредитам на период «кредитных каникул» для участников СВО и их семей. Участникам СВО предлагается предоставить право на получение бесплатной юридической помощи и ряд других льгот.

Ранее портал Объясняем.рф объяснил, какие выплаты положены мобилизованным в РФ и от чего это зависит.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 3 ноября 2022 года. Следите за событиями вместе с нами.