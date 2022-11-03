Турчак предложил правительству ввести единый набор льгот для участников СВО

Андрей Турчак предложил унифицировать льготы для участников СВО. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Льготы для участников специальной военной операции должны быть одинаковыми независимо от места жительства. Такое предложение в среду 2 ноября внесла партия «Единая Россия». Лидер партии Андрей Турчак направил главе правительства Михаилу Мишустину письмо с предложениями по унификации льгот для всех участников СВО. Об этом информирует сайт «Единой России».

«Если в каких-то субъектах на эти цели не хватает собственных средств - значит, эта разница должна быть покрыта за счет федерального бюджета», - отметил политик.

По словам Турчака, партия предлагает выплачивать участникам СВО единовременно не менее 195 тысяч рублей, предоставлять детям участников СВО и погибших в ходе боевых действий бесплатное двухразовое питание, предоставить ветеранам боевых действий бесплатный проезд на общественном транспорте, не начислять проценты по ипотечным и потребительским кредитам на период «кредитных каникул» для участников СВО и их семей. Участникам СВО предлагается предоставить право на получение бесплатной юридической помощи и ряд других льгот.

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