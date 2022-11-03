КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР снова запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Фото: REUTERS

Северная Корея запустила баллистическую ракету с неустановленными характеристиками в сторону Японского моря. Об этом в среду 3 ноября сообщает агентство YONHAP.

«Северная Корея выпустила неустановленную баллистическую ракету в сторону Восточного моря», - сообщает агентство, ссылаясь на южнокорейское военное ведомство.

Ранее сообщалось, что КНДР запустила не менее десятка различных ракет в сторону Японского и Желтого морей в среду 3 ноября. Позже агентство YONHAP сообщило о 17 запущенных КНДР ракетах и ста произведенных артиллерийских выстрелах.

Напомним, в октябре 2022 года Северная Корея также запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. В Японии сработала экстренная система предупреждения из-за запуска ракеты КНДР.

Тем временем Совбез ООН не принял резолюцию России о расследовании биологической деятельности США на Украине. Документ не набрал необходимых девяти голосов из 15.

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