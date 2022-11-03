Американский профессор назвал способ избежать прямого конфликта США с Россией

Американский профессор назвал условие предотвращения прямого столкновения США и России. Фото: REUTERS

Американские официальные лица должны в большей степени участвовать в принятии Киевом решений в ходе украинского конфликта, чтобы снизить вероятность прямого столкновения США с Россией. Об этом заявил в в статье для газеты New York Times профессор международных отношений Джорджтаунского университета Чарльз Купчан.

Аналитик считает, что если США и их союзники будут принимать непосредственное участие в оперативном планировании Украины, это поможет предостеречь киевский режим от «стратегически неразумных» решений, ведущих к эскалации конфликта.

Также профессор Купчан отметил. что Украине стоит отказаться от территориальных претензий на Донбасс и Крым ради снижения риска новой мировой войны.

Тем временем Северная и Южная Кореи обменялись ракетными залпами. Прямое столкновение этих стран грозит миру катастрофой.

Также сообщалось, что на территории Запорожской АЭС предотвращен террористический акт, подготовку к которому исполнители по заказу киевских властей вели с весны. Об этом рассказал в среду 3 ноября член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.