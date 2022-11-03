Российское Минобороны закупает снайперские винтовки Чукавина на замену винтовкам Драгунова

Минобороны закупает снайперские винтовки нового образца. Фото: Иван МАКЕЕВ

Российское министерство обороны подписало контракты на поставку в войска новых снайперских винтовок Чукавина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента группы компаний «Калашников» Алана Лушникова.

Лушников заявил, что СВЧ должны постепенно заменить в российских войсках снайперские винтовки Драгунова. Какое количество винтовок будет поставлено Министерству обороны, не сообщается.

Ранее сообщалось, что российский спецназ на Украине уже получил новые снайперские винтовки Чукавина. Спецназу переданы винтовки под отечественный снайперский патрон 7,62 на 54 миллиметров.

В октябре 2021 года в группе компаний «Калашников» сообщили об успешном завершении государственных испытаний снайперской винтовки Чукавина.

Новую винтовку опробовал президент РФ Владимир Путин. Он сделал пять выстрелов из винтовки СВЧ-308 по мишени, удаленной на 600 метров и несколько раз поразил цель.

Что представляет собой снайперская винтовка Чукавина, узнайте здесь на KP.RU.