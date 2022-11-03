США допускают введение новых санкций против КНДР в ответ на якобы поставки вооружений России

В США допустили применение новых рестрикций к КНДР за якобы поставки этой страной оружия России. Фото: REUTERS

США будет искать дополнительные инструменты воздействия на Северную Корею в ответ на якобы имеющие место поставки этой страной вооружений в Россию. Об этом заявил в среду 2 ноября официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

«Мы намерены привлекать КНДР к ответственности за ее ракетную программу, но также и за поставки оружия России», - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.

Ранее США и Великобритания обвинили Россию в якобы производящихся закупках оружия в КНДР. В ответ на это постпред России при ООН Василий Небензя попросил представителей Соединенных Штатов и Британии привести доказательства «закупки» Россией вооружения у Ирана и Северной Кореи (КНДР).

Власти КНДР заявили, что не поставляют оружие России. Представитель Минобороны Северной Кореи призывает не верить «западной лжи» о военных поставкой России со стороны КНДР.

В российской Академии военных наук назвали несостоятельной американскую разведку после новостей о закупке Россией оружия у КНДР.