Пригласивший Путина конгрессмен Госар обвинил ООН в замалчивании ситуации вокруг Украины

Американский конгрессмен упрекнул ООН в замалчивании украинского кризиса. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Американский конгрессмен Пол Госар обвинил ООН в замалчивании ситуации вокруг Украины. По словам политика, всемирная организация «демонстративно безмолвствует».

В то же время сам Пол Госар в конце октября опубликовал открытое письмо, в котором пригласил президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского на мирные переговоры в город Феникс, расположенный в штате Аризона, назвав расположенный далеко от зоны конфликта населенный пункт подходящей площадкой для продуктивного диалога.

Госар придерживается мнения, что почти каждый политический спор возможно урегулировать дипломатическим путем, пишет РИА Новости.

Пол Госар – член Палаты представителей Конгресса США, он принадлежит к республиканской партии.

Ранее Пол Госар заявил, что Вашингтон совершает ошибку, продолжая вмешиваться в украинский кризис, который напрямую не связан с вопросами национальной безопасности Соединенных Штатов.

Также конгрессмен Госар выступил против финансовой помощи Украине, указав, что Вашингтону необходимо заняться внутренними проблемами страны.