Четыре человека погибли на шахте в Казахстане из-за выброса газа

При взрыве в шахте в Казахстане погибли четверо. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Четыре человека погибли после взрыва на шахте в Казахстане. Трагедия произошла в Карагандинской области в городе Шахтинск, на шахте имени Ленина.

«При бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа, что повлекло гибель четырех работников», - цитирует сообщение официального представителя МЧС Казахстана Руслана Иманкулова ТАСС.

Сообщается, что более сотни работников эвакуированы, четверо госпитализированы, один человек пропал без вести.

Ранее сообщалось, что 141 человек погиб при обрушении моста через реку Мачху в штате Гуджарат на западе Индии. Спасти удалось 177 человек, еще часть людей пока считаются пропавшими без вести.

Также сообщалось, что 29 октября 2022 года на прогулочной улице южнокорейской столицы Сеула Итхэвон собралось около 100 тыс. человек, чтобы отпраздновать Хэллоуин. Постепенно веселое мероприятие превратилось в «кровавую» давку: погибли 151 и пострадали минимум 82 человека. Среди погибших три россиянки.