Эрдоган заявил, что Шольц изменил свою позицию и хочет найти общий язык с Путиным. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что Шольц хочет найти общий язык с Путиным. Турецкий лидер заявил о решающем значении дипломатии лидеров для решения проблем.

Совбез ООН не принял резолюцию России о расследовании биологической деятельности США на Украине. Документ не набрал необходимых девяти голосов из 15.

Зампостпреда РФ при ООН Полянский заявил, что Запад боится расследования военно-биологической деятельности на Украине.

Китайский дипломат заявил, что резолюцию России по биодеятельности на Украине не следовало блокировать. Зампостпреда Китая при ООН Шуан назвал запрос России на расследование оправданным и легитимным.

На территории Запорожской АЭС предотвращен террористический акт, подготовку к которому исполнители по заказу киевских властей вели с весны. Об этом рассказал в среду 3 ноября член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Американский профессор назвал способ избежать прямого конфликта США с Россией - контроль США над военными целями Украины.

В Госдуме предложили увеличить срок службы в армии до двух лет. Депутат Шеремет предложил увеличить срок службы в армии для более качественной подготовки солдат.

Лидер «Единой России» Андрей Турчак предложил правительству ввести единый набор льгот для участников СВО.

Дрессировщик Эдгар Запашный рассказал о поисках выброшенных из дельфинария в Севастополе дельфинов.