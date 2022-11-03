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НовостиОбщество3 ноября 2022 4:10

Что произошло в ночь на 3 ноября

Эрдоган рассказал, что Шольц хочет найти общий язык с Путиным
Мария ПАВЛОВА
Эрдоган заявил, что Шольц изменил свою позицию и хочет найти общий язык с Путиным.

Эрдоган заявил, что Шольц изменил свою позицию и хочет найти общий язык с Путиным.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что Шольц хочет найти общий язык с Путиным. Турецкий лидер заявил о решающем значении дипломатии лидеров для решения проблем.

Совбез ООН не принял резолюцию России о расследовании биологической деятельности США на Украине. Документ не набрал необходимых девяти голосов из 15.

Зампостпреда РФ при ООН Полянский заявил, что Запад боится расследования военно-биологической деятельности на Украине.

Китайский дипломат заявил, что резолюцию России по биодеятельности на Украине не следовало блокировать. Зампостпреда Китая при ООН Шуан назвал запрос России на расследование оправданным и легитимным.

На территории Запорожской АЭС предотвращен террористический акт, подготовку к которому исполнители по заказу киевских властей вели с весны. Об этом рассказал в среду 3 ноября член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Американский профессор назвал способ избежать прямого конфликта США с Россией - контроль США над военными целями Украины.

В Госдуме предложили увеличить срок службы в армии до двух лет. Депутат Шеремет предложил увеличить срок службы в армии для более качественной подготовки солдат.

Лидер «Единой России» Андрей Турчак предложил правительству ввести единый набор льгот для участников СВО.

Дрессировщик Эдгар Запашный рассказал о поисках выброшенных из дельфинария в Севастополе дельфинов.