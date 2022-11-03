Квартирой Зеленского в Крыму занялась антитеррористическая комиссия

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Антитеррористическая комиссия Крыма занялась объектами недвижимости на территории республики, принадлежащих лицам, совершающим против России недружественные действия. В их числе квартира, принадлежащая семье президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил РИА Новости председатель крымского парламента Владимир Константинов.

"Работа по формированию перечня предприятий и имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия, подлежащего национализации, будет продолжена", - уточнил Константинов, пообещав сообщать результаты такой работы.

Как ранее писал сайт KP.RU, семья Зеленских владеет жильем в приморском поселке Ливадия под Ялтой. Это элитный трехкомнатный пентхаус с видом на море и горы площадью 129,8 квадратных метров, купленный женой нынешнего главы Украины Еленой Зеленской.

В 150 метрах от него находится знаменитый Ливадийский дворец, летняя резиденция последнего российского императора, окруженная великолепным парком. Там же в 1945 году Сталин, Рузвельт и Черчилль решали судьбу мира.