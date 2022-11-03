Посол Лабецкий заявил, что Бразилия при Луле да Силве не присоединится к санкциям против России

Луис Инасиу Лула да Силва Фото: REUTERS

Бразилия при новом президенте Луисе Инасиу Луле да Силве не присоединится к санкциям против России, несмотря на попытки Запада продавить принятие тех или иных антироссийских мер. Об этом заявил в беседе с РИА Новости посол РФ в латиноамериканской стране Алексей Лабецкий.

"Бразилия — это страна, которая проводит суверенную внешнюю политику и определяет свои интересы не по тому, что диктуют те или иные страны, а определяет свою внешнюю политику исходя из национальных интересов", - аргументировал Лабецкий.

Напомним, на прошедших в минувшие воскресенье выборах президента Бразилии победил 77-летний Луис Инасиу Лула да Силва, опередив своего соперника Жаира Болсонару.

Как ранее писал сайт KP.RU, аналитики прогнозируют резкий поворот страны в сторону России. На это указывает критика Лулы де Силвы в адрес Владимира Зеленского, НАТО и Евросоюза, а еще он не раз говорил, что санкции в отношении Москвы – это ошибка.