Эрдоган заявил, что газопровод от месторождения в Черном море закончат строить в ноябре 2022

Турция завершает строительства газопровода в Черном море Фото: Иван МАКЕЕВ

Турция закончит строительство газопровода от месторождений в Черном море в ноябре 2022 года. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит агентство Anadolu.

По словам президента Турции, работы находятся в завершающей стадии. Обслуживанием трубопровода займется государственная корпорация BOTAS.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава министерства энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Денмез заявил, что в текущем году газ, добываемый страной на Черном море, поступит во все уголки республики. Такое заявление министр сделали после того, как осмотрел строящийся завод по переработке природного газа Филиос в районе Чайджума провинции Зонгулдак на севере страны.

Денмез отметил, что данный проект является экологически чистой инициативой, указав также на то, что предприятие такого масштаба и мощности займет первое место в Европе. По его словам, на заводе по переработке природного газа будут применять новейшие технологии, а промышленный комплекс собираются ввести в эксплуатацию в первом квартале этого года.