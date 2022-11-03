ВСУ обстреляли химический завод "Стирол" в Горловке, есть раненый

При обстреле завода "Стирол" пострадал человек. Фото: stirol.su

Вооруженные силы Украины (ВСУ) устроили обстрел завода химического концерна "Стирол" в Горловке (Донецкая народная республика). Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в четверг, 3 ноября 2022 года.

По его словам, удары нанесены ночью. Снаряды попали в санчасть и помещения управления предприятием. В результате получил ранение один человек.

"Вследствие прямых попаданий вражеских снарядов повреждены заводоуправление и санитарная часть предприятия", - уточнил Приходько.

Как ранее писал сайт KP.RU, днем ранее ВСУ устроили массированных ракетный обстрел Херсона. Боевики выпустили по городу 18 ракет, из них 12 успешно сбиты над городом российскими системами противовоздушной обороны (ПВО).

В тот же день украинские войска выпустили 24 ракеты по гражданской инфраструктуре Херсона. 21 ракета была сбита средствами ПВО, а три - упали в воду около Антоновского моста.