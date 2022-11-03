Путешествие прямым рейсом из России на Гоа обойдется в среднем в 140 тысяч рублей на двоих Фото: Иван ВИСЛОВ

С ноября сразу две российские авиакомпании возобновляют прямые перелеты в индийский штат Гоа. Сегодня добраться туда можно только стыковочными рейсами, поэтому спрос в последние месяцы на данные путешествия.

В Ассоциации туроператоров России уверены, что после улучшения транспортной логистики ситуация изменится.

Вылеты будут организованы из Москвы, Екатеринбурга, Казани. В последствии к списку может присоединиться Омск.

Сотрудник туроператора Coral travel рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что этих рейсов ждут не только туристы, но и рынок. Прямые путешествия оживят туристическую отрасль.

- В ноябре почти на все даты туры уже раскуплены. И, скорее всего, в декабре ажиотаж будет еще выше. Гоа – это традиционно зимнее направление. Туда едут, чтобы отдохнуть от слякоти и серости. Желающие точно найдутся, – рассказала сотрудник туроператора Coral travel.

Новогодние туры пока не особо интересуют туристов, так как цены слишком высоки.

А вот бюджетный отдых в ноябре для двоих человек на 12 дней обойдется в 140 тыс. руб. Для сравнения, в новогодние праздники такое путешествие подорожает до 200 - 300 тысяч рублей.

География путешествий на ноябрьские праздники в этом году значительно сократилась – если в 2021 россияне интересовались более 20 направлениями для отдыха, то в 2022 их число уменьшилось до 13 стран. Максимальный спрос в этом году традиционно пришелся на Турцию, сообщает РИАМО.

Тем временем, девять стран прекратили выдавать россиянам туристические визы. Ими стали Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Дания, Словакия, Бельгия и Нидерланды, сообщает телеканал "360".