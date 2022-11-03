Байден заявил, что демократия поставлена на кон на ноябрьских выборах в Конгресс США

Джозеф Байден Фото: REUTERS

Глава Белого дома Джозеф Байден заявил, что на выборах в Конгресс Соединенных Штатов, которые состоятся 8 ноября 2022 года, поставлена на кон сама демократия. Соответствующее заявление прозвучало на предвыборном митинге в Вашингтоне.

"Многое на кону на этих промежуточных выборах: от нашей экономики, безопасности наших улиц до личных свобод, будущего здравоохранения, социального обеспечения, - подчеркнул Байден. - Все это важно. Но кое-что еще поставлено на кон: сама демократия".

Президент США утверждает, что его партия (демократы) сражается за достоинство, процветание, прогресс и "саму душу Америки".

В то же время конкурентов (республиканцев) американский лидер обвинил в "политическом насилии", напомнив про штурм Капитолия сторонниками экс-президента Дональда Трампа и нападение на супруга спикера палаты представителей американского Конгресс Нэнси Пелоси.

Как ранее писал сайт KP.RU, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил мнение, что политические силы Соединенных Штатов в канун выборов в Конгресс используют жизни украинцев в качестве "разменной монеты" в "большой игре".

По оценке политика, ради контроля Палаты представителей и Сената американский истеблишмент готов вести боевые действия до самого конца ничего не значащей для него страны – Украины.