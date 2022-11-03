В России предложили давать выходные в предновогоднюю неделю семьям мобилизованных Фото: Иван МАКЕЕВ

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой, которая может стать новой мерой поддержки для семей мобилизованных.

Жена, проводившим мужей на спецоперацию, дополнительные выходные. Но речь идет только про ту категорию граждан, у которых есть дети.

Свое обращение общественник направил на имя главы Минтруда Антона Котякова.

После проведения частичной мобилизации, нагрузка на многие семьи увеличилась. Теперь женщины вынуждены самостоятельно решать бытовые вопросы, заниматься воспитанием и домашним обучением детей.

Хорошей мерой поддержки может стать мини-отпуск, чтобы семья могла побыть вместе.

В связи с этим, общественник просит предоставлять женам мобилизованных, которые имеют на иждивении детей в возрасте до 14 лет, дополнительные дни отдыха.

- На предновогодней неделе с 26 по 30 декабря с сохранением заработной платы, - цитирует RT текст обращения.

С 1 ноября мобилизованные граждане будут получать ежемесячное денежное довольствие в размере не менее 195 тысяч рублей. В Ленинградской области, например, семьям мобилизованных планируется предоставить 50% скидку на оплату коммунальных услуг, сообщает Пятый канал.

А Национальный совет финансового рынка, куда входят более 30 крупных кредитных организаций, направил правительству России письмо с предложением давать отсрочку мобилизованным по замене российских паспортов, если сроки такой замены наступят во время нахождения в зоне спецоперации, сообщает "Газета.Ru".