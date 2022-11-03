Видео применения беспилотников во время спецоперации показало Минобороны РФ

Кадр видео

Министерство обороны России показало видео, на котором запечатлено применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в зоне проведения специальной военной операции.

На кадрах виден процесс подготовки к запуску беспилотников, а также управление ими и координация действий.

В частности, используются БПЛА с закрепленными ретрансляторами, которые помогают расширить зону покрытия, тем самым улучшая работу подразделений связи. Кроме того, аппараты способны вести видеонаблюдение за действиями противника.

"Использование связных дронов позволяет повысить скрытность и живучесть подразделений связи, а также организовать работу каналов передачи данных в труднодоступной местности", - уточнили в ведомстве.

Как ранее писал сайт KP.RU, видео тренировки российских сил стратегического сдерживания по нанесению ответного ядерного удара опубликовало Министерство обороны. Учения прошли на космодроме Плесецк. За ходом учений наблюдал лично президент Российской Федерации Владимир Путин.

В ходе тренировки были отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника.