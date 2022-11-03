В Конгрессе США заявили, что Вашингтон готов пожертвовать жизнями россиян и украинцев Фото: REUTERS

Представитель Конгресса США, республиканец Пол Госар считает, что конфликт в Украине подогревается третьими сторонами, в частности США и Великобританией, которые способны пожертвовать жизнями россиян и украинцев без видимых на то оснований и логики. Об этом он заявил РИА Новости в ответном письме на вопрос агентства.

"Действительно, что необычно в ситуации с Украиной, так это ярко выраженный уровень разжигания войны третьими сторонами, включая США и Великобританию. Эти третьи стороны, похоже, вполне готовы пожертвовать жизнями русских и украинцев, руководствуясь мотивами, которые не вписываются ни в какую логику", - сказал конгрессмен, пригласивший президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского на мирные переговоры в штат Аризона.

По мнению Госара, страны не вмешивались в конфликт с 2014 года, "пока активная прокси-война только назревала", когда была возможность разрешить вопросы на границе.

"Наконец, сохраняется давняя обеспокоенность тем, что семья (президента США) Джо Байдена с ее финансовыми связями на Украине заняла нелогичную позицию в отношении мира и вместо этого заставила обычно ориентированных на мир демократов перейти в режим войны без видимой причины, которая была бы выгодна Соединенным Штатам", - подчеркнул собеседник агентства.

Сегодня, 3 ноября 2022 года, глава Белого дома Джозеф Байден заявил, что на выборах в Конгресс Соединенных Штатов будет поставлена на кон сама демократия. Выборы пройдут 8 ноября. Он утверждает, что его партия демократов сражается за достоинство, процветание, прогресс и "саму душу Америки".