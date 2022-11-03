Володин заявил, что с 2014 года Украина потеряла 53,7% населения

Вячеслав Володин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Киевский режим ведет Украину к полному исчезновению, что подтверждается статистикой – с 2014 года Незалежная потеряла больше половины населения. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в четверг, 3 ноября 2022 года.

Спикер нижней палаты российского парламента обратил внимание, что всего за восемь лет с украинской территории мигрировали свыше 10,5 млн человек, а еще 11,2 млн – вошли в состав России вместе с Крымом, Луганской и Донецкой народными республиками, Запорожской и Херсонской областями.

"С 2014 года Украина потеряла 53,7% населения. Ее граждане для Вашингтона и Брюсселя — расходный материал: война до последнего украинца ежедневно уносит сотни жизней людей. Киевский режим ведёт Украину к полному её исчезновению", - написал Володин в своем телеграм-канале.

Как ранее писал сайт KP.RU, Вячеслав Володин заявил, что Украина потеряла способность существовать как государство. По его словам, на данный момент Украина полностью потеряла самостоятельность, став "колонией" Соединенных Штатов и Североатлантического альянса.

Кроме того, Володин указал на "крах экономики" Украины, отметив, что на данный момент украинские власти больше не могут "самостоятельно выполнять социальные обязательства перед своими гражданами, выплачивать зарплаты и пенсии".

Парламентарий заявил, что Киеву необходимо возвращать свыше 100 млрд долларов долгов, а "проценты по кредитам с каждым днем увеличиваются".