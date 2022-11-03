Песков сообщил об общении с производителями военной экипировки по линии Минпромторга и кабмина

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минпромторг и координационный совет правительства РФ ведут общение с производителями военной экипировки по поручению российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил РИА Новости официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 3 ноября 2022 года.

"Этим занимается координационный совет и министерство промышленности и торговли", - уточнил пресс-секретарь президента России, отвечая на вопрос журналистов.

Как писал сайт KP.RU, днем ранее Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить конкуренцию производителей техники и экипировки для Вооруженных сил РФ, потребовав непрерывного совершенствования вооружений для российской армии.

Напомним, глава комитета Совфеда РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщил, что все недочеты и проблемы с обеспечением экипировкой российских военных, принимающих участие в спецоперации на Украине, своевременно устранены министерством обороны РФ.