Патрушев назвал СМС Трасс Блинкену доказательством причастности Британии к диверсиям на "Северных потоках" Фото: REUTERS

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев счел переписку экс-премьера Великобритании Лиз Трасс с госсекретарем США Энтони Блинкеном доказательством причастности Соединенного Королевства к диверсии на "Северных потоках". Об этом он заявил на совещании секретарей Совбезов стран СНГ.

"Нельзя не обратить внимание на СМС-сообщение, которым в то время премьер-министр Британии Лиз Трасс через минуту после подрыва газопроводов тут же докладывает госсекретарю США Энтони Блинкену о том, что "все сделано", — считает Патрушев.

По мнению Патрушева, выгоду от подрывов газовых потоков получили США. Он также ссылается на информацию Минобороны России, которые заявляют о планировании и исполнении действий вокруг "Северных потоков".

Напомним, вчера, 2 ноября, компания Nord Stream AG обнаружила существенные разрушения трубопровода на месте повреждения первой нитки "Северного потока" в водах Швеции. По предварительным итогам осмотра, на морском дне нашли кратеры техногенного характера глубиной от трех до пяти метров на расстоянии примерно 248 метров друг от друга.

25 октября 2022 года Дания, ФРГ и Швеция, которые расследуют диверсию на "Северных потоках", заявили, что не намерены разглашать результаты, пока не получат бесспорные доказательства диверсии.