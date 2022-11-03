Сотрудничество с крупными компаниями, изучение китайского языка: Глава Амурской области рассказал о работе центра для одаренных детей «Вега»

Центр выявления и поддержки одаренных детей «Вега» в Амурской области расширил географию. В региональном проекте, созданном в рамках нацпроекта «Образование», участвуют уже 28 муниципалитетов Приамурья. Число программ центра выросло до 114. Проект помогает подготовить школьников к региональным и всероссийским этапам конкурсных мероприятий, в том числе из перечня Государственного информационного ресурса базы данных одаренных детей. Сегодня в ней зарегистрировано 2207 амурских школьников.

Глава региона Василий Орлов отметил высокие результаты работы центра и дал рекомендации, как сделать обучение еще более эффективным.

«Центр «Вега» создан для развития талантов молодежи, и для большей эффективности он должен вести практико-ориентированную работу, - отметил Василий Орлов. - К сотрудничеству необходимо привлекать крупные компании, которые заинтересованы в квалифицированных сотрудниках и при этом имеют ресурсы для их подготовки. В их числе РЖД, крупные банки, «Газпром», «Транснефть». Особо рекомендую рассмотреть взаимодействие с инвесторами, которые к нам заходят в рамках российско-китайских отношений, они остро заинтересованы в специалистах разных направлений, знающих китайский язык».

По рекомендации губернатора центр «Вега» уже разработал программу подготовки старшеклассников по китайскому языку. После года обучения китайскому на базе Благовещенского политехнического колледжа у студентов есть возможность сдать экзамены и поступить на второй курс Хэйхэйского университета (КНР).

Напомним, центры «Вега» создаются в регионах по модели «Сириуса» - образовательного центра для одаренных детей в Сочи.