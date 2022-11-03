Пять нижегородских команд сыграют в единой форме в честь Дня народного единства

Фото: АНО "Центр 800"

В рамках проекта футбольный «Пари Нижний Новгород», баскетбольный «Пари Нижний Новгород», хоккейное «Торпедо», мини-футбольное «Торпедо», волейбольный АСК сыграют ноябрьские домашние матчи в единой игровой форме.

«Это проект не только о спорте, а во многом - о культуре и городской идентичности. Нижний — это город, исторически воплощающий множество образов, от пограничного форпоста до глобального торгового центра и индустриального гиганта. Архитектура демонстрирует его многообразие. Здесь вы можете увидеть шедевры, созданные великими архитекторами и инженерами. Мы выбрали разные архитектурные символы: от купеческой архитектуры до русского модерна и авангарда. Спорт — это прекрасный инструмент, чтобы рассказывать истории», — рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович об инициативе.

Фото: АНО "Центр 800"

В принтах новой игровой формы основной акцент сделан на узнаваемых архитектурных элементах знаковых зданий и сооружений Нижнего Новгорода - Ярмарке, усадьбе Рукавишниковых, Пакгаузах, Шуховской башне и академии «Маяк». Они абсолютно разные по стилю. У каждого своя оригинальная история, однако, все вместе, по мнению организаторов, они олицетворяют культурный код столицы Приволжья.

Впервые инициативу, которая объединила спортивные коллективы Нижнего, реализовали в прошлом году. Других подобных проектов, по словам спортивных экспертов, в России не существует.

В середине ноября планируется начало продаж спортивной формы с принтами проекта в официальном магазине «Нижний 800» и магазинах клубов-участников.

Известные нижегородские диджеи Going Deeper специально для проекта написали трек «Oдна команда».

Новая игровая форма также представлена в мультимедийной инсталляции от студии dreamlaser в Гербовом зале Нижегородской ярмарки.

3 и 4 ноября каждый желающий может посетить её бесплатно.

● 3 ноября — с 15:00 до 21:00 (сеанс каждые 30 минут)

● 4 ноября — с 12:00 до 21:00 (сеанс каждые 30 минут)

Автограф-сессия игроков клубов-участников проекта пройдёт сегодня c 17:00 до 19:00.

С 17:00 до 18:00 в ней примут участие игроки «Торпедо» Сергей Гончарук, Алексей Кручинин, Максим Федотов, Николай Коваленко, а с 18:00 до 19:00 - Джано Кварацхелия (ПКМФ «Торпедо»), Михаил Орлов (ХК «Торпедо»), Михаил Беленицкий (БК «Пари Нижний Новгород»), Лукас Масоэро (ФК «Пари Нижний Новгород»).

Городские объекты на игровых формах:

● На джерси хоккейного клуба «Торпедо» — Нижегородская ярмарка. В этом году она отмечает свое 200-летие. Главный ярмарочный дом — один из крупнейших пассажей страны, яркий пример неорусского стиля, сердце «кармана России».

● На форме футбольного «Пари Нижний Новгород» - ажурные линии Пакгаузов. Это памятник инженерной мысли XIX века - один из главных архитектурных символов преображения города к 800-летию.

● На форме баскетбольного «Пари Нижний Новгород» — Шуховская башня. Нижний - особый город для Владимира Шухова, именно здесь он впервые продемонстрировал свои авторские конструкции в 1896 году и обрёл славу. Сегодня 4 из сохранившихся Шуховских башен находятся в Нижегородской области.

● Форму мини-футбольного «Торпедо» украшает «Маяк» - грандиозный пример модерна Федора Шехтеля. Символ перехода города из эпоху в эпоху: от банка - через фабрику - в культурно-просветительский центр.

● Усадьба Рукавишниковых украсила форму волейбольного АСК. Красивейшую купеческую усадьбу, яркий образец академической эклектики, нередко сравнивают с итальянским палаццо.

В игровой форме «Вместе за Нижний» клубы сыграют в матчах:

● ХК «Торпедо» - «Локомотив» (Ярославль) — 5 ноября

ХК «Торпедо» - «Спартак» (Москва) — 7 ноября

● ФК «Пари Нижний Новгород» - «Ахмат» (Грозный) — 11 ноября

● Баскетбольный «Пари Нижний Новгород» - «Минск» — 11 ноября

● Волейбольный АСК - в полуфинале Кубка России (с 4 по 6 ноября)

АСК - «Нефтяник» (Оренбург) — 11 ноября

АСК - «Динамо» (Москва) — 26 ноября

● Мини-футбольное «Торпедо» - «Газпром-ЮГРА» (Югорск) — 26 ноября и 27 ноября.

Список матчей может дополняться по желанию клубов.