Губернатор Сергей Цивилев: Всем бойцам из Кузбасса будут обеспечены дополнительный паек и вещевое довольствие

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Глава Кузбасса Сергей Цивилев 3 ноября побывал в учебном центре в Юрге, где проходят боевое слаживание кузбасские мобилизованные. Губернатор проверил условия, в которых живут бойцы, и поговорил с ними о снабжении, качестве питания, а также дисциплине в учебном центре.

«Любая одежда, снаряжение, все, что нужно, будет предоставлено. Регион окажет дополнительную поддержку в обеспечении питанием и амуницией помимо того, что положено от Минобороны, всем нашим мобилизованным и добровольцам будет обеспечено кузбасское дополнительное вещевое довольствие по региональному стандарту, который выше федерального. Кроме того, все, кто заходит на обед или завтрак, может дополнительно к блюдам взять себе спецпитание - сколько захочется», - подчеркнул Сергей Цивилев.

В связи с интенсивными занятиями по решению губернатора в учебный центр будет доставляться дополнительное калорийное и полезное спецпитание: сало, хлеб, лук, чеснок, фрукты.