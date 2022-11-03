В России выявили 6 375 случаев заражения коронавирусом 3 ноября 2022 года Фото: REUTERS

Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что в России за минувшие сутки, 3 ноября, выявлено 6 375 случаев заражения, против 6 385 зафиксированных днем ранее. Всего с начала пандемии зарегистрировано 21 447 518 заражений среди населения страны.

Число смертей из-за ковида выросла на 73, против 68 летальных исходов за 2 ноября 2022 года. Общее число смертей от COVID-19 в стране достигло 390 388.

За минувшие сутки выздоровело 9 774 пациента. Днем ранее число случаев излечения от коронавируса составило 10 241, соответственно, до 20 832 520 за весь период.

К 3 ноября 2022 года в России госпитализировали 1 235 заболевших коронавирусом против 1 320 предыдущим днем. Отмечается снижение случаев на 6,4%. При этом число госпитализированных пациентов увеличилось в 34 регионах, уменьшилось в 40 субъектах и еще в 11 ситуация не изменилась.

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