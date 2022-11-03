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НовостиЭкономика3 ноября 2022 8:28

Национальный расчетный депозитарий обжаловал антироссийские санкции в Совете Европы

В организации подчеркнули, что принимают все меры для защиты своих прав
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
НРД требует отменить неправомерные санкции Евросоюза

НРД требует отменить неправомерные санкции Евросоюза

Фото: REUTERS

Национальный расчетный депозитарий (НРД) обратился в Совет Европы с обжалованием включения организации в антироссийские санкции. Об этом сообщает пресс-служба Мосбиржи в четверг, 3 ноября 2022 года.

Одновременно в суде ЕС в Люксембурге ведется рассмотрение иска с требованием отменить неправомерные санкции против российской структуры.

"НPД предпринимает все необходимые действия для защиты своих прав, а также с целью освобождения заблокированных несaнкционных активов пострадавших участников финансового рынка", - говорится в заявлении.

Как ранее писал сайт KP.RU, Евросоюз в шестом пакете антироссийских санкций ввел ограничения в отношении Национального расчетного депозитария России. НРД используется для обслуживания ценных бумаг, в том числе и российского государственного долга.

Напомним, Национальный расчетный депозитарий назвал чрезвычайной ситуацию с включением в санкционный список Европейского союза. В НРД отметили, что за исключением прекращения проведения операций в евро, депозитарий не будет вводить дополнительных ограничений при осуществлении профильной деятельности.