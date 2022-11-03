El Pais: Путин и Си Цзиньпин показали Западу настоящее сближение России и Китая

Владимир Путин и Си Цзиньпин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин продемонстрировали Западу настоящее сближение двух стран, несмотря на санкционные угрозы. Об этом пишет испанская газета El Pais.

Издание отмечает, что Си Цзиньпин молчаливо поддерживает действия российского коллеги, которого неоднократно называл близким другом.

"Пекин не бросит Москву, так как считает Запад главным противником, а Россию — партнером, с которым нужно сотрудничать, особенно на фоне ухудшения международной обстановки", - говорится в публикации.

Испанские журналисты считают, что лидеры России и Китая преследуют общую цель, которая заключается в изменении текущего миропорядка. Кроме того, Си Цзиньпин уверен, что именно расширение НАТО в восточном направлении привело к эскалации напряженности, пишет газета.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Путин заявил о важности и значимости для России хороших отношений с Китаем. С таким заявлением российский лидер выступил в ходе своей речи на пленарном заседании проходящего в Москве Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Мы относимся как к близкому другу к китайскому народу, с большим уважением к его традициям и культуре", - пояснил Путин в своем выступлении 27 октября нынешнего года.

Российский лидер также уточнил, что в настоящее время отношения между Москвой и Пекином по всем направлениям развиваются в крайне позитивном ключе.