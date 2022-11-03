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НовостиПолитика3 ноября 2022 9:08

Посол Британии молча покинула МИД России

Посол Британии покинула МИД России, отказавшись от комментариев
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Посол Британии покинула МИД РФ в не лучшем расположении духа

Посол Британии покинула МИД РФ в не лучшем расположении духа

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт молча покинула здание министерства иностранных дел (МИД) РФ, куда была вызвана для предоставления материалов, подтверждающих участие Лондона в атаке беспилотников на Черноморский флот России в Севастополе и диверсии на "Северных потоках".

Как пишет РИА Новости, Броннерт отказалась от комментариев по итогам беседы, проигнорировав вопросы журналистов. В здании она провела около получаса.

Примечательно, что, когда дипломат направлялась в российское дипведомство, ее встретила группа студентов, скандировавшая: "Британия - страна-террорист".

Как ранее писал сайт KP.RU, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что Дебора Броннерт вызвана в МИД РФ, где ее ознакомят с доказательствами причастности Британии к терактам в Севастополе и на "Северных потоках".

В дальнейшем документы об участии Лондона в диверсиях планируется опубликовать, чтобы с ними могла ознакомиться широкая общественность.