Обелиск "Родина-мать" взорвали в Николаеве Фото: pixabay.com

В Николаеве неизвестные взорвали обелиск "Родина-Мать", расположенный в сквере с мемориальным комплексом жертвам Второй Мировой войны. Об этом сообщили украинские журналисты в четверг, 3 ноября 2022 года.

Как пишут местные средства массовой информации, взрыв был такой силы, что памятник превратился в груду камней. Личности злоумышленников пока не установлены.

Напомним, в начале августа этого года президент Украины Владимир Зеленский обратился к горсовету Одессы с просьбой рассмотреть предложение о сносе памятника Екатерине II.

Украинский лидер также заявил о необходимости проработать вопрос "очищения общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия".

Как ранее писал сайт KP.RU, в середине октября министерство иностранных дел России осудило осквернение памятника сподвижникам генералиссимуса Александра Суворова в Швейцарии, на котором неизвестные нарисовали свастику.