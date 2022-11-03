Медведев припомнил Варшаве "черную полосу с бесконечными разделами" Польши после 1612 года Фото: REUTERS

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что День народного единства в России - главный "польский" праздник в стране. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"А праздник примечательный. В этот день, как известно, в 1612 году наши люди разных званий и кровей, забыв о противоречиях и объединившись для защиты Отчизны", - пишет Медведев, уточняя, что в этот день из России "выдворили поляков".

По мнению Дмитрия Медведева, с тех пор в Польше началась "черная полоса с бесконечными разделами" наследия Речи Посполитой "аж на протяжении трех веков". Он также предположил возможное разделение Польши при нынешних обстоятельствах и действующей власти.

Напомним, сайт KP.RU писал об истории праздника "День народного единства". "Страна и народ были измучены до крайности. Многие всерьез поговаривали об окончательном падении московского царства". Однако патриарх Гермоген призвал народ встать на защиту веры и Отечества и изгнать оккупантов. В стране возникло ополчение под предводительством нижегородского земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского. Им удалось собрать войско невиданных размеров, в состав которого входили представители всех сословий и народностей, проживавших на территории России. То самое народное единство, которое мы отмечаем 4 ноября.