Хуаньцю шибао: Макрон "открыл огонь" по США из-за стоимости энергоресурсов Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон «открыл огонь» по Вашингтону, обвинив его в завышении экспортных цен на энергоносители. Об этом пишет издание «Хуаньцю шибао».

«Вашингтон воспользовался энергетическим кризисом на континенте и нарастил экспорт газа и нефти до небывалых объемов», - сказано в статье.

Отмечается, что на этом фоне жители Европы считают, что Вашингтон «грабит их во время пожара».

«Мы не можем принять того факта, что американские партнеры продают нам СПГ в четыре раза дороже, чем своим компаниям», - приводит издание словам министра финансов Франции Брюно Ле Мэра, который призвал «не позволить США установить экономическое господство за счет Европы».

Как заявляет издание, что Вашингтон за счет продажи энергоресурсов в Европу смогли временно положить конец «технической рецессии» в США, поскольку ВВП в третьем квартале выросло на 2,6% в годовом исчислении. Тем времена, как подчеркивают авторы публикации, подобное укрепление экономики полностью обусловлено экспортом.